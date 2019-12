Calcio | Serie A 2019-2020 | Luis Alberto e Caicedo ribaltano il Cagliari nel recupero

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La Lazio ha beffato nei minuti dicontro il. I ragazzi di Rolando Maran sono passati in vantaggio grazie a un gran gol di Giovanni Simeone. Nonostante i rossoblu abbiano cercato di gestire il match nei minuti dihanno mandato in estasi Simone Inzaghi. Una vittoria che ad un certo punto sembrava insperata. Con questi tre punti i biancocelesti mantengono il terzo posto in classifica a soli tre punti dalla coppia di testa composta da Juventus e Inter. CRONACA-LAZIO La Lazio parte bene e al 2′ minuto ci prova con Ciro Immobile che controlla un preciso passaggio in area ed ha tutto il tempo per mirare e calciare all’angolino basso di destra. Rafael intuisce tutto e riesce a parare. Ilreagisce e passa in vantaggio all’8′ con Giovanni Simeone che si coordina bene in area e di prima intenzione mette in ...

MarcoBellinazzo : L'ex presidente della Serie A Micciché al Corsera: 'Quando Malagò mi ha chiesto di occuparmi della Lega commissaria… - SkySport : ???? Serie ?? – 16^ Giornata ?? #Cagliari ?? #Lazio 1-2 ? #Simeone (8’) ? #LuisAlberto (90+3’) ? #Caicedo (90+8’) ?… - SkySport : ???? Serie ?? – 16^ Giornata ?? #Juventus ?? #Udinese 3-1 ? #Ronaldo (9’) ? #Ronaldo (37’) ? #Bonucci (45’) ? #Pussetto… -