Calcio femminile | le migliori italiane della decima giornata di Serie A Bonetti MVP

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato didiA 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend. TATIANA(FIORENTINA) – Nel giorno del suo compleanno si regala una tripletta di qualità ed è la protagonista assoluta del match del “Gino Bozzi” di Firenze contro l’Inter. La viola sale a quota nove reti in campionato e rappresenta sempre di più un riferimento per le gigliate. DANIELA SABATINO (SASSUOLO) – Quando c’è da metterla dentro, lei risponde sempre presente. Il fiuto del gol è la dote essenziale dell’attaccante neroverde, fondamentale per evitare la capitolazionepropria squadra al cospetto dell’Empoli. Buone indicazioni per una “fedelissima” di ...

