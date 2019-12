Calabria | ' Centro democratico' sostiene Pippo Callipo

Maltempo Calabria : smottamenti nel centro storico di Cosenza : I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi, nel centro storico del capoluogo Bruzio, in via Donato Morelli, località Portapiana, a seguito di una frana che ha provocato la caduta di molti detriti, che hanno invaso e bloccato totalmente la strada. Un grosso masso, rotolato giu’ dalla collina, ha prima impattato su Corso Vittorio Emanuele II per poi rimbalzare verso la strada ...

Centrodestra - manca l’accordo sul nome del candidato in Calabria. E Carfagna dà vita a una fondazione : “Non è preludio a nuovo partito” : Il Centrodestra è in subbuglio sulla scelta del candidato per le prossime Regionali in Calabria. Una distanza, quella tra Forza Italia e Lega, che sta mettendo a dura prova l’unità della coalizione e che crea problemi anche all’interno del partito di Silvio Berlusconi. Il veto posto dalla Lega ai fratelli Occhiuto e le resistenze interne al partito azzurro su altre soluzioni stanno acuendo il caos, tanto che nelle ultime ore si torna ...

Stallo centrodestra in Calabria - in FI scoppia il caso Carfagna : Il persistente Stallo del centrodestra, sinora incapace di trovare un candidato governatore unitario in Calabria, sta facendo deflagrare la tensione interna a Forza Italia. Il veto posto dalla Lega...

Elezioni in Calabria - i sondaggi premiano il centrodestra ma non c’è il candidato : Elezioni in Calabria: i sondaggi premiano il centrodestra ma non c’è il candidato. Un candidato ‘virtuale’ si attesterebbe intorno al 43-47% nelle intenzioni di voto degli intervistati. Elezioni in Calabria: i sondaggi premiano il centrodestra ma non c’è il candidato. Il nome del candidato alla presidenza della Regione ancora non c’è, ma in Calabria il centrodestra […] L'articolo Elezioni in Calabria, i ...

Sondaggi Emilia - Bonaccini davanti a Borgonzoni. In Calabria centrodestra in vantaggio anche se non ha ancora candidato : In Emilia in vantaggio il presidente uscente Stefano Bonaccini, in Calabria in vantaggio il centrodestra, anche se non ha ancora deciso il suo candidato alla presidenza. E’ il risultato dei Sondaggi sulle elezioni regionali in programma il 26 gennaio condotti da Noto Sondaggi che saranno diffusi nella serata di giovedì a Porta a Porta. Secondo Noto Bonaccini – sostenuto dal centrosinistra – si attesta in una forbice di voti tra ...

Calabria - elezioni regionali della discordia e dell’abbandono. Centrodestra e Centrosinistra con due candidati per coalizione e federazione di Cosenza e Crotone commissariate : Non accade spesso che un Partito o Movimento confermi la volontà di non condividere una candidatura con il trascorrere dei

Il Centrodestra sceglie il candidato per le regionali in Calabria : Jole Santelli : Non dovrebbero esserci più ripensamenti. Il Centrodestra ha scelto la forzista Jole Santelli come candidata alle elezioni regionali in Calabria. Jole Santelli, deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cosenza, salvo colpi di scena e improbabili ripensamenti sarà la candidata del Centrodestra alle elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio. Al vertice ad Arcore […] L'articolo Il Centrodestra sceglie il candidato per le ...

Centrodestra - la mappa dei candidati alle Regionali. A rischio l’accordo in Calabria : Berlusconi propone Jole Santelli : In una sorta di ritorno all’antico, i leader del Centrodestra si sono ritrovati ad Arcore da Silvio Berlusconi dove hanno raggiunto un accordo sui prossimi candidati da schierare per le Regionali. Accordo non del tutto scontato sulla vicina partita della Calabria, dove il candidato presidente spettava a Forza Italia, così come la Campania. Su Marche e Puglia invece sarà Fratelli d’Italia a indicare una propria figura, ...

Il centrodestra non trova un accordo sulla Calabria : Fumata ancora nera ad Arcore. Il vertice del centrodestra che avrebbe dovuto sciogliere il nodo sulla Calabria finisce in un nulla di fatto. Una nube nera si addensa sulla regione del Mezzogiorno che tornerà al voto lo stesso giorno dell’Emilia Romagna, vale a dire il 26 gennaio. Non c’è il nome del candidato del centrodestra che dovrebbe spettare a Forza Italia. Ecco, dopo l’ennesimo vertice di oltre tre ore le ...

Esclusivo : Jole Santelli in Calabria Inside sul vertice del Centrodestra : Jole Santelli, deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cosenza, salvo colpi di scena e improbabili ripensamenti sarà la candidata del Centrodestra alle elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, al vertice ad Arcore tra... Segui su affaritaliani.it

Lo scontro nel centrodestra sul candidato per la Calabria : È polemica, in Calabria, tra Forza Italia e Lega in attesa del vertice fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, per definire la candidatura alla presidenza della Regione, dopo che il commissario regionale del partito di Salvini, Cristian Invernizzi, ha invitato gli alleati a indicare "un nome valido per la presidenza". "Lo chiediamo - ha detto Invernizzi - a nome della Lega Calabria e dell'intera popolazione. Dopo i disastri del Pd, la Calabria ...

Calabria - Callipo si candida per centrosinistra : Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Sarà Pippo Callipo, a quanto si apprende, il candidato governatore per il centrosinistra in Calabria. Trovata l'intesa, l'annuncio sul nome dell'imprenditore sarà dato a breve. "Ho scelto di accettare la sfida anche se sono consapevole che i problemi e le priorità da affr