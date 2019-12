Cagliari | Maran | «Siamo amareggiati Noi meglio della Lazio»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il tecnico delha analizzato la sconfitta incassata in pieno recupero contro ladi Inzaghi Rolandoha commentato la sconfitta rimediata in pieno recupero contro la: «Se avessimo chiuso il risultato, staremmo parlando di una partita diversa. Laha fatto due tiri in porta tra primo e secondo tempo, noi abbiamo creato molto di più e giocato». «I miei ragazzi hanno disputato una gara gagliarda senza subire troppo. Il recupero? Deve essere sempre rispettato il regolamento.ma usciamo a testa alta econsapevoli che la strada sia quella giusta», ha concluso il tecnico delai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

