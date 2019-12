Cagliari | Giulini furioso | «Sette minuti sono un’esagerazione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il presidente delha commentato con rabbia la decisione dell’arbitro di concederedi recupero Il presidente delTommasoha espresso tutta la propria rabbia al termine della sfida contro la Lazio, decisa nel finale da un gol di Felipe Caicedo: «Abisso e Maresca hanno attribuito cinquedi recupero per gli ingressi dei sanitari, più tre per le sostituzioni. Il loro gol è arrivato abbondantemente dopo il 97’,mi sembrano un’esagerazione». «Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo in campo. Stasera l’allenatore ha preparato la partita in modo egregio contro una squadra fortissima, i ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo. Da domani pensiamo alla partita di Udine, dove dovremo fare punti». Leggi su Calcionews24.com

angelomangiante : #Giulini: il 18 dicembre #GigiRiva diventerà il presidente onorario del #Cagliari. Un bellissimo gesto per una ver… - Annalillo88 : RT @laziolibera: In 45 secondi il presidente del Cagliari ha spiegato il motivo del recupero. Onore a Giulini. Intanto in studio hanno chia… - Solo_La_Lazio : Non l'ha presa bene ?? #CagliariLazio #Lazio -