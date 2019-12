Bus dirottato e incendiato | una mamma in aula | “Mia figlia sotto shock | piange se vede

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La madre di una delle bambine sequestrate da Ousseynou Sy lo scorso 20 marzo su un pullman a San Donato milanese, ha raccontato indurante un'udienza del processo in corso le sensazioni di terrore che lacontinua a vivere in alcuni momenti: "Qualche giorno fa - ha detto la donna - mentre stavamo facendo l'albero di Natale, mi è caduta una fascetta da elettricista. Mial'ha raccolta e mi ha detto 'con questa sono stata legata', poi è scoppiata are".

