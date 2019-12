Bucci | «Entro gennaio dovremmo sapere chi gestirà il nuovo ponte»

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il sindaco e commissario a proposito del contenzioso tra Governo e Autostrade sulla revoca o meno del contratto sulla gestione della rete autostradale

Luca_Zunino : #Genova. «Anche se sembra di essere leggermente in ritardo, il ponte sarà pronto presto e bisogna che il commissari… - infoitinterno : Trasporto pubblico, Bucci in pressing per il filobus: “Fondi entro gennaio, si può fare” - antoninobill : RT @ErmannoKilgore: Solo dei bambini potevano pensare di demolire e ricostruire un ponte alto 50 metri e lungo più di un chilometro in 5/6… -