Brescia | rubano auto e sfondano sportello Postamat | ladri in fuga con qualche migliaia di

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella notte un gruppo di rapinatori ha rubato un'mobile usandola come ariete per sfondare le vetrine dell'ufficio postale di via Baracca aper rapinarlo. I malviventi hanno poi piazzato una carica esplosiva suldilaniandolo per impossessarsi dei soldi presenti al suo interno che però ammontavano a pochedi euro. Sul caso indagano i carabinieri di

prats23bs : Rubano un'auto e sfondano l'ingresso, poi svuotano il Postamat - Giornale di Brescia -