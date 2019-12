Bpb | Renzi attacca M5s | “Ci accusarono di essere amici delle banche E oggi stanziano 900

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) "Vi sembra giusto che per anni ci abbianoto con l'accusa didei banchieri quando noi per il salvataggioabbiamo messo zero fondi pubblici e invece ora si mettono 900 milioni? Del resto i Cinque stelle sono quelli che protestavano contro la Boschi quando in Aula poneva le questioni di fiducia emettono la fiducia sulla legge di bilancio": così Matteogli alleati di governo pentastellati sulla vicenda della Banca Popolare di Bari.

