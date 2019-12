Box Office Italia 15 dicembre | Ficarra e Picone in testa al botteghino

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Box15gli incassi in– InIl Primo Natale Box– Il primo Natale divola incon 3,14 milioni incassati nei primi giorni di programmazione, ancora al riparo dalla corsa dei film di Natale che invaderanno le sale nei prossimi giorni. Altri 1,6 milioni per Frozen 2 ormai vicinissima ai 15 milioni di euro. Bene L’Immortale che è prossimo ai 5 milioni e Cena con Delitto che conquista altri 1,04 milioni di euro. Ha i 5 milioni davvero a un passo Cetto C’è Qualunquemente. Clicca qui per il BoxMondale Box– I dati 15/12 Il Primo natale (ITA Medusa) diwe. 3.142.556 € (tot. 3.142.947) Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (Disney) di Jennifer Lee, Chris Buck we. 1.640.885 € (tot. 14.959.715) L’Immortale (ITA Vision) di Marco D’Amore we. 1.114.347 ...

CinemApp_Cinema : Sabato da 1,1 milioni per Il primo Natale: la vetta del Box Office è ancora sua #boxoffice #ilprimonatale… - badtasteit : #IlPrimoNatale vince il weekend con 3.1 milioni di euro | Box-Office Italia - rajuvishnubr : RT @bonisrikanth: Venkatesh Babu Debba Box Office Abba ???? #BlockbusterVenkyMama -