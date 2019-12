Botti di Capodanno | i consigli di LNDC per proteggere gli animali

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Anche quest’anno, come sempre,Animal Protection scrive – tramite le proprie sedi diffuse su tutto il territorio nazionale – ai Sindaci dei Comuni d’Italia affinché emettano Ordinanze che proibiscano l’uso die petardi in modo da evitare tanti incidenti, anche mortali. I notiziari del 1 gennaio di ogni anno, infatti, testimoniano la pericolosità di questa usanza non solo per glima anche per le persone. “Sempre più Comuni si stanno adeguando a questa scelta di civiltà e vietano l’utilizzo die petardi”, afferma Piera Rosati – Presidente. “Un divieto sicuramente difficile da far rispettare ma che comunque può essere un deterrente e soprattutto un segnale per educare la cittadinanza a evitare comportamenti pericolosi, festeggiando in maniera più rispettosa del benessere e della vita di tutti”. La notte diè sempre un momento di grandissima ...

