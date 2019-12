Borse | tutti i “market mover” da tenere d’occhio nella settimana

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dalla partita Fca-Psa agli indici di fiducia nell’Eurozona eccogli appuntamenti chiave e le previsioni degli...

halloreus : Devo far sapere ai parenti che per la laurea non me ne frega niente di borse, penne, ecc... maglia del Milan ufficiale e via, tutti contenti - the_whooligan : @ego_sono Mortacci loro e dei coccodrilli. Tutti in borse e cinte, devono finí ?? - vivien_85 : @robersperanza @GiuseppeConteIT #SPERANZATRADITA Solo 300 borse per le specializzazioni mediche? Ma non vi vergogna… -