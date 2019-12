Bordoni | Roma-Lido confermata tra le ferrovie peggiori

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– “Nella classifica delle 10 linee ferroviarie tra ledel nostro Paese, ai primi posti si attestano laNord-Viterbo e la-Ostia. Questo e’ il vergognoso dato riportato nel dossier Pendolaria, che ogni anno racconta il cambiamento, nel caso della Regione Lazio in costante peggioramento, per quantita’ e qualita’, dei treni in circolazione e di conseguenza degli effetti sulla vita quotidiana dei pendolari di tutta Italia. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide. Rallentamenti e disagi sulla, soppressioni sulla-Civitavecchia-Viterbo sono all’ordine del giorno. Nulla puo’ giustificare l’immobilismo e l’incompetenza amministrativa della sindaca Raggi di fronte ai continui disagi che utenti e pendolari sono costretti a sopportare.” “I grillini avevano impostato ...

