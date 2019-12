Bonn-Brindisi: programma, orario e tv Champions League basket 2020 (Di lunedì 16 dicembre 2019) Incontro non facile questa settimana in basketball Champions League per un Happy Casa Brindisi in crisi di risultati in campionato. Il sodalizio pugliese, infatti, dovrà vedersela, mercoledì alle 20.00, in Germania, contro la capolista del girone D, vale a dire Bonn. Un successo sarebbe importantissimo in chiava passaggio del turno, ma per ottenerlo c’è bisogno di una grande partita da parte di Banks e compagni. Bonn, per quanto in campionato, al momento, stia andando molto male, ha dimostrato di essere capace di cambiare totalmente volto quando si esibisce in Europa. Sarà possibile seguire questo incontro sicuramente molto spettacolar in diretta streaming su Eurosport Player. IL programma DI Bonn-Brindisi (18 dicembre) orario: 20.00 Diretta streaming: Eurosport Player Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

