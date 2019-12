Boeing sospende la produzione del 737 Max da gennaio Trema l’economia Usa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nuova grana per. I tempi per il ritorno in volo del 737 Max si allungano e costringono il colosso dell'aviazione a una sospensione delladel velivolo, a terra da mesi dopo due incidenti mortali che hanno causato 346 vittime. Non e' chiaro quanto durera' lo stop: l'unica certezza e' che scattera' in. L'annuncio affonda i titoliche, in una giornata record per Wall Street, arrivano a perdere l'1% nelle contrattazioni after hours dopo aver chiuso la seduta in calo del 4,92%. Al momento lo stop non si tradurra' in alcun taglio della forza lavoro. "Il ritorno in servizio del 737 Max in sicurezza resta la nostra priorita'" affermain una nota. Lo stop temporaneo segue il taglio di un quinto delladeciso lo scorso aprile.ha continuato a produrre 40 aerei 737 Max al mese da marzo, quando le autorita' mondiali hanno deciso la messa a ...

