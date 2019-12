BoB | Best Of Barone | l’umanità di Eman sbarca nel salotto di Red Ronnie con l’eleganza

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel terzo appuntamento col BoB,Ofdella settimana scopriamo, giovane cantautore di Catanzaro che Redaccoglie alRosso per la prima volta con Optimagazine in veste di media partner. La prima cosa che viene fuori dalla sua partecipazione alla puntata di lunedì 9 dicembre è la sua umanità:ha da poco pubblicato l'album, appunto, e al suo interno - con una copertina che mette a confronto la parte oscura e la parte di luce del mondo - troviamo brani di grande forza che spingono sui sentimenti e sull'attualità. Redgli fa notare la particolarità dei suoi video, come nel caso de I Miei Vizi in cui regna la passione erotica tra due amanti.risponde che un video deve esprimere liberamente ciò che la musica vuole comunicare, perché altrimenti è una perdita di tempo. I Miei Vizi viene suonata dal vivo alRosso, con la semplicità ...

OptiMagazine : BoB, Best Of Barone: l'umanità di #Eman sbarca nel salotto di @RedRonnie con l'eleganza della musica d'autore… - eleutheriana : RT @OptiMagazine: BoB, Best Of Barone allo stato dell'arte con #ManuelaVilla: da @RedRonnie è già Natale - RoxyBarFans : RT @OptiMagazine: BoB, Best Of Barone allo stato dell'arte con #ManuelaVilla: da @RedRonnie è già Natale -