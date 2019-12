Black girl power

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Andrea Cuomo Miss Mondo 2019 è giamaicana. Per la prima volta le vincitrici dei cinque principali concorsi di bellezza sono tutte di colore. Estetica o politica? A ddio nasini alla francese, algide veneri scandinave, temperamentose rotondità mediterranee. Nella bellezza vige il «» e chissà mai che qualcuno possa risentirsi di questo slogan quasi inevitabile che applichiamo noi (ma giureremmo che non saremo i soli) a un dato di fatto incontrovertibile: da sabato sera la bellezza mondiale è tutta di colore. I troni dei cinque principali concorsi di bellezza del pianeta sono tutti occupati da donne dalla pelle color dell'ebano. L'ultima a unirsi al gruppo è stata la ventitrenne Tori-Ann Singh, laureata in Psicologa, che arriva da Saint Thomas, in Giamaica, ma vive e lavora negli Stati Uniti, dove si è laureata alla Florida State University. Ed è simbolico che l'all ...

