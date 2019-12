Bimbo autistico escluso dalla recita | la madre | “Lo hanno emarginato”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Arrivaprovincia di Napoli la triste storia di undi 5 anni che è statotradizionalenatalizia a causa delle sue difficoltà nello stare correttamente assieme ai compagni. L’episodio è stato scoperto in maniera fortuitadel piccolo, la quale ha accusato la maestra di averlo emarginato anziché cercare di integrarlo. Da parte sua, l’insegnante ha invece affermato la volontà di riammettere ilnelladopo un eventuale incontro con laLadel bambino, affetto da iperattività regressa, ritardo cognitivo e sospetto autismo, ha scoperto l’esclusione del figliotramite il gruppo Whatsapp delle altre mamme, chiedendo in seguito delucidazioni alla maestra in merito alla decisione presa. Successivamente è proprio la maestra stessa ad inviare un messaggio ...

