Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Darcy McGuire, una bambina di 8 anniScozia, è morta per unalle ossa: ipensavano di trattasse di “doloricrescita”. La piccola, consapevole che le sarebbero rimasti pochi giorni di vita a causamalattia invasiva, aveva aiutato i genitori ad organizzare il funerale. Dopo una lunga battaglia, però, è deceduta. I primi ad annunciare la mortesono proprio i genitori, con un tenero messaggio sui social. “Col cuore spezzato – hanno scritto su Facebook – comunichiamo a tutti che Darcy Rae McGuire ha conquistato le sue ali d’angelo la mattina del 15-12-2019″. Bambinaperalle ossa Una bambina di soli 8 anni, Darcy Rae McGuire, è morta a causa di unalle ossa. Da quando aveva 3 anni, infatti, la piccolascozzese accusava forti dolori che ireputavano “crescita”. ...

notizieit : Bimba muore per #tumore: per i medici erano “dolori della crescita” - zazoomnews : Bimba di 8 anni muore per un tumore alle ossa per i medici erano dolori della crescita - #Bimba #muore #tumore… - ToninoPiesco : Bimba di 8 anni muore per un tumore alle ossa, per i medici erano 'dolori della crescita' -