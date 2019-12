Bimba malata di cancro muore a 8 anni | per i medici aveva solo “dolori della crescita”

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Darcy McGuire, una bambina scozzese di 8, è morta domenica mattina. A dare la triste notizia i suoi familiari, cheno spiegato che a gennaio alla piccola era stato diagnosticato dopo molteplici visite un raro tumore alle ossa. La bambina, consapevolesua malattia,aiutato i genitori a pianificare il suo funerale. Una bambina di ottocheaiutato i suoi familiari a organizzare il proprio funerale dopo che ileno diagnosticato una rara forma dialle ossa è morta domenica mattina. A dare la triste notiziascomparsa di Darcy McGuire, che viveva in Scozia, è stata la sua famiglia con un post su Facebook. “Col cuore spezzato comunichiamo a tutti che Darcy Rae McGuire ha conquistato le sue ali d’angelo la mattina del 15-12-2019”, si legge nel post. “Vorrei ringraziare tutti colore che hanno inviato messaggi per avere aggiornamenti, ma ...

