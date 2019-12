Bimba di 5 anni si ammala dopo la festa di Natale e muore tra le braccia dei genitori in

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Isla Wilkinson, 5, si è sentita maleaver incontrato 'Babbo', ma il'hanno messa a letto convinti che fosse solo influenza. Il giornoperò le sue condizioni sono peggiorate: il suo cuore ha smesso di battere per 20 minuti e i medici hanno deciso di metterla in coma. Non si è mai più ripresa...

