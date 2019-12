Bimba di 5 anni si ammala dopo la festa di Natale e muore dopo pochi giorni tra le

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)di 5siladitra le braccia dei genitori Unainglese di 5, Isla Wilkinson, è mortaessersita. La bambina aveva partecipato a unadiinsieme ad altri bambini a Sunderland, nel Regno Unito, lo scorso 3 dicembre. Tornata dallaaveva detto di non sentirsi bene e aveva la febbre, così i genitori l’avevano messa a letto convinti che si trattasse di una banale influenza. Tuttavia il giorno successivo le sue condizioni erano peggiorate: Isla aveva la febbre alta e la tosse, così i suoi genitori stavano per portarla in ospedale quando la bambina ha perso conoscenza. La madre di Isla, Alex ha tentato di rianimarla fino all’arrivo dell’ambulanza, ma per 20 minuti al cervello della bambina non è arrivato l’ossigeno.il trasferimento in ospedale la ...

