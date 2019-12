Beautiful | anticipazioni USA | STEFFY | LIAM e THOMAS | nuove strategie!

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nelle prossime puntate americane di, si creeranno condizioni che, di nuovo, metteranno la Hope For The Future e la Intimates l’una contro l’altra. Da una partee Hope, dall’altrae la sua designer Sally Spectra. Come già riportatovi,intende continuare ad essere lo stilista della linea di Hope, che convincerà a tornare a lavorare a tempo pieno per la felicità di Douglas (contento di vedere il padre e la sua neo mamma lavorare come una squadra). Dopo qualche iniziale tentennamento di fronte alla collaborazione con, Hope accetterà, con annessa frustrazione diche, dapprima di supporto di fronte al desiderio della compagna di tornare full-time al lavoro, ha poi storto il naso di fronte all’intenzione di mantenerecome responsabile creativo invece di cercare un nuovo stilista.è sicuro cheuserà il lavoro ...

agendaonlinetw : News: Beautiful anticipazioni americane - linosorrentini : Beautiful anticipazioni americane - blogtivvu : Beautiful, trame e anticipazioni 16-21 dicembre: ecco cosa succederà -