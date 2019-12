Basket | i migliori italiani della 13a giornata di Serie A Nella notte di Giancarlo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)intensa per i colorinel tredicesimo turno diA 2019-2020, con prestazioni che spaziano tra le conferme, le flessioni dopo prove incredibili e un pomeriggio da ricordare. Masnago è dolce per il suo capitano: Varese, infatti, vince contro Pesaro grazie a una prova mai registrata in carriera da parte diFerrero. L’ala di Bra, 31 anni di cui gli ultimi 4 passati in biancorosso, ha tirato fuori la sua miglior prestazione di sempre per valutazione (35), frutto di 27 punti con 3/6 da due, 4/6 da tr, 9/9 in lunetta e 8 rimbalzi. Se resiste il suo primato personale di punti (28), crollano quellivalutazione, del bilancio ai liberi e a rimbalzo per l’uomo che ha stretto una sorta di matrimonio a vita con l’Openjobmetis, dove è certo di restare fino al 2022. In casa VL, invece, non bastano le buone prove combinate del trio ...

Pianeta_Basket : Serie A2 Old Wild West - I migliori della 13^ giornata - marcm1969 : RT @vitasportivait: Quali sono i migliori 10 giocatori disponibili sul mercato #NBA? Delineati già gli scenari futuri dal punto di vista d… - MMoretti24 : RT @vitasportivait: Quali sono i migliori 10 giocatori disponibili sul mercato #NBA? Delineati già gli scenari futuri dal punto di vista d… -