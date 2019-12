Barone Rosso 16 dicembre | Finaz | Andy White | Alberto Fortis | Santi Palazzolo e Giulia Luzi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Stasera ultima puntata delper il 2019. Riprenderemo a volare lunedì 13 gennaio. Non sta a me dire che il successo di questo programma è sempre crescente, ma i tantissimi artisti che chiedono di venire sono la testimonianza dell’altissimo “sentiment” raggiunto da questo programmino semplice, pieno di racconti e musica, rigorosamente live. https://www.youtube.com/watch?v=OkV2A Vz39g Mai come stasera ci sono stati così tanti artisti:con GIUSEPPE SCARPATO e forse RICKY PORTERA,dall’Irlanda, MICHAEL LEONARDI dall’Australia,) e. Saremo in diretta un po’ prima delle 21 in contemporanea sulle homepage di OptiMagazine, www.redronnie.tv e www.roxybar.tv nonché sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich. Incursioni backstage sulle storie e dirette della mia pagina Instagram ...

