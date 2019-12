Banca popolare Bari | in Abruzzo 99 sportelli a rischio 800 posti di lavoro

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Aquila - "Procedere urgentemente all'approvazione di un provvedimento governativo che tuteli i lavoratori, salvaguardi i risparmiatori e che garantisca il risanamento dellain sinergia con l'intervento del fondo interrio di tutela dei depositi". Lo chiedono CgilMolise e Fisac CgilMolise, dopo il commissariamento delladida parte di Bankitalia, ricordando che "l'istitutorio ha 99nella regione, con circa 800 dipendenti, e annovera un'assidua attivitària, prevalentemente tra le province di Teramo e Pescara; tutto ciò, dopo aver rilevato, solo nel 2014, le banche Tercas e Caripe". "Il futuro delladi- sottolineano le segreterie regionali delle due sigle - inciderà profondamente sulle dinamiche economiche della nostra regione, in ...

matteosalvinimi : #Salvini: Venerdì pomeriggio il Presidente del Consiglio, pugliese, ha detto che banche italiane sono in salute e c… - matteosalvinimi : #Salvini: Banca Popolare di Bari: qua ci sono 70mila piccoli risparmiatori coinvolti. Se qualcuno ha sbagliato deve… - TeresaBellanova : Non si convoca un CdM con una telefonata mezz'ora prima. La vicenda di Banca Popolare di Bari non nasce adesso, coi… -