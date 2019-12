Avengers | Endgame | un easter egg svela una storia tragica legata a Captain America

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In una scena diviene citato un dettaglio che ha a che fare con una delle vicende più drammatiche diè pieno dieggs, ma il più inquietante e oscuro ha a che fare con un ragazzo che prende momentaneamente il posto di. Diversamente da Steve Rogers, il personaggio andrà incontro a un destino atroce. L'Egg dia cui facciamo riferimento è visibile nella scena in cuie Iron Man tornano indietro nel tempo agli anni Settanta per trafugare il Tesseract dalla base dello S.H.I.E.L.D dopo aver fallito il recupero nel 2012, durante l'invasione dei chitauri scatenata da Loki. Per entrare nella struttura militare,si camuffa da soldato ...

badtasteit : #AvengersEndgame, anche i Giganti di Ghiaccio in alcuni concept art del film - cinefilosit : Avengers: Endgame, i Giganti di Ghiaccio dovevano apparire nella battaglia finale - GrampsFitz : RT @morganstcrk: io sono io sono iron man iron man (iron man 1) (avengers: endg… -