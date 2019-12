Avellino | “Sette passi per il sorriso” | acceso l’albero della Prevenzione

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAnche l’ultimo deiper ilè stato compiuto, con l’accensione addeldi rione Mazzini, alla chiesa di Maria SS.ma di Montevergine. Nella serata di domenica 15 dicembre, l’illuminazione preceduta dalla benedizione di don Vito Todisco, dopo un pomeriggio dedicato allacon le visite gratuite alle quali hanno partecipato tantissime persone. Ad effettuarle, oltre ai senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, anche il radiologo Domenico Volino, l’endocrinologo Luigi Ametrano, il dermatologo Raffaele Iandoli, l’urologa Annarita Cicalese, il cardiologo Francesco Rotondi, il dottor Francesco Orecchio per ladelle patologie al cavo orale e il medico legale Carmen Sementa. All’accensione del grande albero addobbato con alcune delle palline rosa fatte a mano da oltre 4000 donne operate al seno ...

