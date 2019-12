Auto contro albero | morta una 20enne

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) LaMartina Oro ènella notte tra sabato e domenica lungo via Braccianese dopo che l’su cui viaggiava è finitaun. L’incidente è avvenuto nei pressi di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Per la giovane non c’è stato nulla da fare mentre l’amica, che era con lei, è stata trasportata al Gemelli con l’eliambulanza. Al momento sarebbe ricoverata in rianimazione in prognosi riservata a causa di alcune fratture in diverse parti del corpo.unStando a quanto ricostruito, le due giovani erano a bordo di un’quando il mezzo è finito fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Alle 2,30 di notte il mezzo si è schiantatoun, forse a seguito di una manovra di sorpasso azzardata. L’impatto è stato violentissimo e la giovane è deceduta sul colpo mentre l’amica ha ...

