Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ancor prima di essere presentata ufficialmente al Salone di Los Angeles, l'RS Q8 aveva già fatto parlare di sé, conquistando il record delle Suv al Nürburgring. Ora è pronta ad arrivare anche in Italia: sarà in vendita da gennaio, con un prezzo di partenza di 145.000 euro. Ma è davvero lennesima hyper-Suv, sfrontata e costosa? In parte sì, ma dopo una bella guidata sulle strade dellisola vulcanica di Tenerife mi sono fatto unidea diversa, scevra di considerazioni moral-ecologiche. Ve la racconto in, ma qui serve fare una premessa. Un prodotto con queste qualità rappresenta uno dei punti più alti dellingegneria automobilistica di oggi, perché deve conciliare esigenze e funzioni molto più ampie di quanto non richiedano una sportiva o una grande sport utility. Insomma, da una Huracán non ti aspetti che sappia andare in fuoristrada, e da una Range Rover non pretendi uno 0-100 in ...

dinoadduci : Audi RS Q8 - Al volante della Suv da 600 CV - VIDEO -