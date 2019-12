Attenzione alle grandi abbuffate | il cuore chiede massima cautela per le tavolate

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ innegabile che le festività che stanno per arrivare ci indurranno ad esagerare con il cibo ed i grassi. Il trucco per salvaguardare il nostroè, secondo i cardiologi riuniti a Roma in occasione dell’80esimo congresso nazionale, la moderazione. Il presidente della Sic ( Società Italiana di Cardiologia ) mette in guardia contro l’alimentazione sproporzionata, grassa ed ipercalorica che solitamente accompagna queste feste e che può compromettere la salute del, specialmente per coloro che già accusano problematiche cardiache. Occorre non strafare, anche se qualche strappo alla regola ed un dolcetto in più sono concessi, ma occhio a chi è già obeso che deve rigorosamente osservare una dieta povera di carboidrati; chi invece soffre di problemi cardiovascolari deve assolutamente limitare i grassi animali e i dolci. Se l’abbuffata rimane un episodio isolato, si ...

