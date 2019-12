Atalanta-Valencia | date andata e ritorno | programma | orario e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’sbarca negli ottavi di finale di Champions League per la prima volta nella propria storia, e l’urna di Nyon non le ha certo regalato una brutta notizia. Tra tutte le terribili teste di serie che potevano prendere, gli orobici avranno di fronte a sè il, una formazione esperta a questi livelli, ma non certo paragonabili a Barcellona o PSG. I nerazzurri, quindi, ci proveranno, iniziando con il match didi San Siro, Milano, il 18-19 o 25-26 febbraio 2020, mentre ilsi terrà al Mestalla dinelle serate di 10-11 o 17-18 marzo 2020. Il calendario dovrà essere ufficializzato dalla UEFA nelle prossime ore. IN TV – I match di Champions League saranno trasmessi in diretta tv da Sky Sport, mentre Mediaset (su Canale 5) garantirà un match in chiaro per ogni turno, che dipenderà dallazione che verrà comunicata in un secondo ...

realvarriale : Sorteggio fortunatissimo per @juventusfc contro Lione, fortunato per @Atalanta_BC che pesca il Valencia, pessimo pe… - rtl1025 : Ecco i sorteggi di #ChampionsLeague #UCLdraw ? ?? Real Madrid - Manchester City Atalanta - Valencia Borussia Dortm… - SimoneGambino : Calendario Champions League delle italiane Atalanta-Valencia 19/2 Valencia-Atalanta 10/3 Napoli-Barcellona 25/2 B… -