Atalanta | Marino | «Emozionante essere qui | non siamo dei provinciali»

Leggi la notizia

(Di lunedì 16 dicembre 2019), le parole del dg dei bergamaschiin vista dei sorteggi di Champions League che inizieranno tra poco L’si è qualificata agli ottavi di Champions League ed ora è in attesa di scoprire chi sarà il suo avversario. Intanto il dgha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. «qui è, a inizio stagione era impensabile. Vedremo cosa succederà tra mezzora. Lipsia da pescare? Quello che prendi prendi, sono sei squadre con blasone e valore tecnico altissimo.da evitare? La metafora del dentista di Guardiola vale per tutti. Affrontare l’è difficile per tutti i club europei, noideie dobbiamo restare con i piedi per terra». Leggi su Calcionews24.com

