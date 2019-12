Asportato tumore da 20 Kg | paziente in buone condizioni

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Delicata operazione compiuta con successo nel reparto di Ginecologia Oncologica dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti a Bari. I medici sono riusciti ad asportare unovarico che aveva raggiunto il peso di circa 20 chilogrammi, in un intervento chirurgico particolarmente delicato di citoriduzione addominale. Quattro giorni dopo l’intervento, la, ora indi salute, è stata dimessa. Si tratta di una donna di 52 anni, la quale era seguita in ambulatorio da diversi mesi, per distensione e senso di peso addominale. La donna lamentava un certo senso di gonfiore.da 20 Kg Una Tac disposta dai medici dell’ospedale aveva messo in evidenza la voluminosa massa addominale. Laè stata subito sottoposta all’intervento chirurgico. Ad eseguire la complicata operazione, i chirurghi Vito Carone e Luca Leone, entrambi della ...

infoitsalute : Tumore ovarico di venti chili asportato a una giovane paziente: delicato intervento eseguito con successo al Miulli - Trmtv : Acquaviva delle Fonti, asportato tumore ovarico da 20 kg all’ospedale Miulli - Gazzettino : #tumore ovarico record di 20 kg asportato nel Barese: giovane lamentava un «gonfiore» -