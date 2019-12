Ascolti tv | “Pezzi Unici” vince e convince in attesa del gran finale

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Manca solo un episodio ale la fiction di Cinzia Th Torrini continua a incollare i telespettatori al divano. Quasi 4.5 milioni di persone hanno visto la penultima puntata di "Pezzi Unici" e i dati non comprendono quelli di RaiPlay (in tempo reale e on demand). Bene Fabio Fazio con l'intervista a Roberto Benigni e Matteo Garrone: 2.427.000 spettatori per il 10% di share.

Ascolti tv 15 dicembre: vince Pezzi Unici, cresce Fazio. Migliora la Ventura con Al Bano - #AscoltiTv 15 dicembre vince Pezzi Unici con il 20,06%, seguono Che Temop Che Fa con il 10,01% e Indovina chi viene…