Ascolti tv domenica 8 dicembre | Pezzi unici continua a volare alto

Leggi la notizia su gossipetv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)tv2019:trionfa ancora nella prima serata I dati deglitv di2019 vedono trionfare in prima seratasu Rai 1. La fiction si conferma, anche questa settimana, come un grande successo. Scendendo nel dettaglio, mantiene il 20.1% di share, come la scorsa … L'articolotvproviene da Gossip e Tv.

361_magazine : #Ascoltitv: ecco come sono andati: bene #DomenicaIn e #pezziunici - FedericoRuffo : Ieri abbiamo segnato il nostro nuovo record stagionale di ascolti. Domenica scorsa,in replica notturna, il nostro m… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 15 dicembre 2019 -