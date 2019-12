Ascolti TV | Domenica 15 dicembre 2019 Pezzi Unici 20 1% | Le Iene Show 10 8% | Fazio

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Lucrezia Massari Su Rai1ha conquistato 4.406.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Indovina chi va Natale? ha raccolto davanti al video 2.026.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.427.000 spettatori (10%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 9.2% con 1.723.000 spettatori. Su Italia 1 Leha intrattenuto 1.862.000 spettatori con il 10.8% di share. Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 532.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 In Trappola è stato visto da 798.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7% con 1.090.000 spettatori. Su Tv8 Babbo Natale Cercasi è la scelta di 407.000 spettatori (1.7%) mentre sul Nove Cambia la tua Vita con un Click segna l’1.2% con 284.000 spettatori. ...

