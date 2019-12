Ascolti tv domenica 15 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Prime Time Su Rai 1 La serie Pezzi unici, quinta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 3 La Grande Storia - 40 anni di Rai 3 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Indovina chi viene a Natale? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Il film In trappola - Don't Get Out ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film Babbo Natale cercasi è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Cambia la tua vita con un click ha registrato .000 telespettatori, share ...

