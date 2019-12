Appello del capo della Polizia | “Straordinari 4 euro l’ora | immorale”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ “immorale” la paga degli straordinari degli agenti delle forze dell’ordine secondo Franco Gabrielli, il. La somma, che ammonterebbe a 4, non sarebbe dignitosa: l’al governo per la modifica dei contratti. L’del“Immorale” è la parola usata da Franco Gabrielli,, per descrivere l’attuale contratto di lavoro degli agenti, di cui è stata chiesta una modifica al governo. Pagare 4gli straordinari delle forze dell’ordine – per vederseli riconosciuti solo al seguito di 2 anni – non è più una situazione accettabile, soprattutto a montecrescita degli interventi nel quotidiano. “La sicurezza costa, pretendiamo che si apra il tavolo di contrattazione per il rinnovo del contratto. È una cosa che necessita di essere messa all’ordine del giorno”, ...

