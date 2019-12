Api | messa al bando dalla Commissione europea la sostanza killer | “Rischio inaccettabile

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ildelle api è stato messo al. Si tratta dellaattiva methiocarb che è contenuta in prodotti fitosanitari come il Mesurol, prodottoBayer. La decisione è stata assuntacon il mancato rinnovo dell’approvazione all’utilizzo, attraverso un apposito regolamento firmato il 18 novembre scorso. Si tratta di un atto che conferma tutti i rischi per la salute umana emersi in Italia anche grazie all’inchiesta della Procura di Udine condotta dal sostituto procuratore Ivana Del Tedesco, che ha messo sotto inchiesta alcune centinaia di agricoltori per aver utilizzato quei prodotti nella coltivazione del mais. Secondo alcune perizie, la scomparsa delle api è dovuta proprio a questache serve per difendere le piante dai parassiti e per favorire quindi un raccolto più abbondante. Ma ha però un effetto deleterio ...

