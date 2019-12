Anziano pestato in casa da rapinatore, il fratello spara e lo salva (Di lunedì 16 dicembre 2019) Federico Garau Vedendo il fratello a terra e sanguinante, il secondo Anziano è andato a recuperare un revolver regolarmente detenuto ed ha esploso quattro o cinque colpi in aria Grave episodio di tentata rapina con aggressione avvenuto a Tuoro sul Trasimeno, località in provincia di Perugia, in seguito al quale, per proteggere il fratello pestato dal malvivente, un Anziano si è visto costretto ad espolodere alcuni colpi di pistola . Stando a quanto ha riportato la stampa locale, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso sabato 14 dicembre, per la precisione verso le ore 20. I due fratelli, entrambi anziani, stavano per mettersi a tavola quando, come hanno riferito agli inquirenti che si stanno occupando di condurre le indagini sull'accaduto, alla loro porta si sarebbe presentato un uomo incappucciato. Quando una delle due vittime ha aperto l'uscio di casa è ...

