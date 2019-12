Antonella Mosetti fuori di seno | dalla scollatura… FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019), che donna! 46 anni e lo spirito di una ventenne, ma non solo: il tempo sembra non essere mai passato per, che continua a sfoggiare un fisico da dea. Basta un suo scatto ad infiammare il web, incredulo di fronte alle sue sensualissime curve esplosive. I fan della showgirl sono abituati a vederla sfoggiare abiti succinti e look provocanti, d’altrondeè una donna che ama giocare con la propria immagine (e perché non dovrebbe, con un fisico da urlo come il suo?). In questaeccola letteralmente ‘di’: l’abito bianco, luminoso e stretto sulla vita incantevole, ha una scollatura di quelle adatte a poche. Sicuramente perfetta per, che con sguardo ammaliante sfoggia un décolleté atomico. Ilabbondante e provocante è coperto a malapena dal tessuto dell’abito. E sul web la temperatura ...

FredMosby_ : @andreapietroVDM In collegamento da Roma: Antonella Mosetti, la Regggina Elisabetta e Giggino Di Maio - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Tutti, ma proprio tutti, i ritocchini di Antonella Mosetti e della figlia Asia Nuccetelli! Eccoli a Live #noneladurso… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Antonella Mosetti parla della trasformazione di sua figlia Asia #noneladurso -