Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è reduce dall’esperienza dello Zecchino d’oro, lo storico programma che da alcuni che è stato considerato un flop e la conduttrice, che aveva lasciato La prova del cuoco per dedicarsi di più alla famiglia e altri progetti televisivi, intervistata da TvBlog e ha espresso il suo pensiero riguardo gli ascolti non proprio alti del festival della canzone dei bambini. “Se fosse stato collocato in un sabato diverso, magari partendo alle 20.30, e non dopo La Tosca della Scala che ha un pubblico molto diverso da quello dello Zecchino, avrebbe avuto un grande successo”, ha detto Antonellina. Laha inoltre aggiunto che sperava che “bambini straordinari” e “il grande impegno messo in campo da tutti fosse premiato con qualcosa in più”. Insomma è rimasta male anche lei degli ascolti non proprio entusiasmanti, ma ci ha tenuto a precisare che non incolpa nessuno. (Continua ...

Noovyis : (Antonella Clerici, brutte notizie. Una sorpresa amarissima: “Cancellato”) Playhitmusic - - AdrianoStabile : Antonella #Clerici 4.0, record di.... #GiorgiaRossi - infoitcultura : Michelle Hunziker e Antonella Clerici, Natale davvero con i fiocchi: la loro vita privata -