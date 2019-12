Anticipazioni Un posto al sole del 16 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Lunedì 162019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: L’inaspettato incontro di Diego gli farà cambiare idea sul caso Leone. Prima era convinto di presentarsi all’udienza e patteggiare, ma ora è deciso a lottare per la sua innocenza. Saranno state le parole di Irene o i consigli del fratello a fargli cambiare idea e a puntare il dito contro Jacopo? Come finirà? L’avvocato riuscirà a salvare il figlio dall’accusa che il giovane Giordano è pronto a lanciare? Angela continua la pressione su Clara, ma la ragazza è ancora titubante e non sa se denunciare o meno Alberto. Quest’ultima approfitterà di questi momenti per mostrare ancora una volta la sua arroganza, ma per lui le cose stanno per mettersi male in tutti i campi. L’avvocato Palladini potrebbe ...

