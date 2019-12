Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 16 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

Una nuova puntata de "Il Segreto" andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa succederà in questa puntata di lunedì 16 dicembre 2019. Dove eravamo rimasti: L'incidente di Francisca, l'attentato al matrimonio di Fernando e la morte di Adela, hanno reso Maria molto inquieta. La Castañeda è una delle vittime di queste ultime tragedie che hanno colpito Puente Viejo e per cercare di salvare il salvabile allontana dalla città i suoi figli. I due bimbi vengono mandati in collegio per essere lontani dai pericoli. Sarà un addio molto sofferto ma necessario. Intanto La Montenegro è furente e vuole vendetta contro Carmelo e Severo, la sua rabbia è accresciuta anche dalla ferita di Mauricio. Ma Raimundo non è dello stesso parere. Intanto parte la caccia di prove che incastrino Fernando, per

