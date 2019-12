Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×22 e 15×23 su La7 | Meredith Grey in crisi

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama La quindicesima stagione disi sta lentamente avviando verso la conclusione. Questa sera su La7, alle 21.30, andrà infatti in onda il penultimo appuntamento dell’edizione 2019. Le due puntate, intitolate rispettivamente “Amore, terapia e tacchi a spillo” e “Quel che ho fatto per amore“, introdurranno alcuni temi cardine che caratterizzeranno il finale di stagione. Dopo i due episodi speciali, dedicati a Jo Wilson ed Amelia Shepherd,’s15×22 tornerà a focalizzarsi sulla protagonista.dovrà infatti fare i conti con un inaspettato problema che coinvolgerà la sua vita privata. Pare infatti che la dottoressa dovrà, temporaneamente, assentarsi dal lavoro per risolvere una complessa situazione che riguarderà la sua famiglia. L’episodio numero ...

