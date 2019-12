Anna Safroncik struccata, i fan restano senza parole [FOTO] (Di lunedì 16 dicembre 2019) È considerata una delle donne più belle della televisione proprio per la sua naturalezza. 38 anni, originaria di Kiev e naturalizzata italiana, Anna Safroncik ha conquistato il pubblico televisivo con la sua bellezza algida e insieme magnetica. Occhi di ghiaccio, lineamenti delicati, sensualità misteriosa. L’attrice si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e per il riserbo con il quale ha scelto di gestire la popolarità. Sui social conta ormai 440mila follower, eppure la Safroncik non sbaglia un colpo, sempre in equilibrio tra sensualità e raffinatezza. Nell’ultimo scatto pubblicato Anna si mostra al massimo della sua spontaneità: eccola a casa sua mentre sfoggia un tartufo, pronta per cucinarlo. La parte migliore? Neanche un filo di trucco sul suo bellissimo viso. La FOTO ha colpito molto i fan proprio perché la sua bellezza sembra avere poco a fare con trucco e ...

