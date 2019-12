Anna Mazzamauro | la confessione sull’infanzia e le suore | “Ricordi pessimi”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019), l’inimitabile Signora Silvani a fianco di Paolo Villaggio in Fantozzi, racconta la sua giovinezza ai microfoni di RaiRadio2. Intervenuta durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, l’attrice, che a inizio dicembre ha spento 81 candeline, ha svelato di esser stata criticata dalla famiglia per il suo desiderio di recitare., i pregiudizi della famiglia “Vengo da una famiglia normale, borghese”, spiega, nata a Roma nel 1938. Un’epoca in cui la passione per la recitazione è stata talvolta interpretata come segno di malcostume. “Questa figlia che voleva fare la “bottana” da grande veniva visto male”, racconta l’attrice, che ammette di aver sopportato con grande sofferenza i pregiudizi familiari. “Se avessero assecondato questa mia diversità con calma e con amore forse avrei sofferto di meno”, ammette la...

