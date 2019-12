Animali | nelle città italiane milioni di gatti | registrati solo 600mila

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Per i, la cui registrazione è facoltativa, i dati dell’Anagrafe restituiscono un quadro molto distante dalla realtà: sono602.421. Ma se si considerano i numeri deipresenticolonie feline forniti da 250 Comuni, gli esemplari sarebbero almeno 1.020.646. Mentre sarebbero circa 2.395.000 (uno ogni 25,2 cittadini) ipresenti nel Paese stando ai numeri ricevuti da 50 Comuni di diverse regioni, e almeno 1.378.071(uno ogni 43,8 cittadini) secondo le informazioni ricevute da 3 aziende sanitarie locali di Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna che hanno fornito i dati migliori rispetto all’Anagrafe felina. In realtà, come confermano tutte le indagini relative alla presenza dida compagniacase degli italiani, il numero deiin Italia sarebbe simile a quello dei cani. Lo rileva l’ottava ...

