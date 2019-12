Andrea Paris | chi è | età | vita privata e carriera del mago di Italia’s Got Talent

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 16 dicembre 2019), chi è ilche ha conquistato il pubblico italiano con le sue esibizioni a Italia’s Got, 37 anni, è ilprestigiatore diventato famosissimo durante l’ultima edizione delshow Italia’s Got, in cui si è aggiudicato il secondo posto in classifica. Divertente e sorprendete sotto ogni punto … L'articolo, chi è: età,deldi Italia’s Gotè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CorriereUmbria : Andrea #Paris, prestigiatore e illusionista di #Foligno, in prima serata a 'Natale a casa #Battista' su Rai Due - C… - Andrea_Lubrano : | La bellezza dei dettagli | ???? #paris #montmartre #architecture #church #travel #travelphotography #instagood… - m_carminati : RT @R1Group: #Martedì 17 #Dicembre saremo a #Perugia con @Oracle. Parleremo di #soluzioni innovative e di# tecnologia. Ad intrattenerci ci… -